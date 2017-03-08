Калейдоскоп |

На станции метеонаблюдений Силу, в Ливанском крае, высота снежного покрова составила 33 сантиметра, а утром в среду снег под воздействием плюсовой температуры немного "осел" и высота составила 30 см, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

После снежной метели в понедельник Силская станция метеонаблюдений зафиксировала высоту снежного покрова в 21 см, во вторник – 19 см, в свою очередь в среду вечером – уже 33 см.

Самый высокий снежный покров сейчас зарегистрирован в Екабпилсе и Ливаны.

В свою очередь в Риге и в Даугавпилсе толщина покрова составила сегодня утром составила 15 см, в Цессисе и окрестностях Сигулды – соответственно 16 и 19 см. Во многих местах в Курземе и Земгале снега выпало намного меньше – там зарегистрировано всего 1-4 см.