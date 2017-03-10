Калейдоскоп |

В пятницу восточную и центральную часть Латвии пересечет циклон с юга, который принесет с собой длительные дожди и снегопад. Об этом свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Как отмечают синоптики, местами может выпасть до 10 см снега, а в Латгале ожидается в основном дождь. Будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха по стране составит от +1 до +6 градусов.

Тем временем в Риге сегодня осадков не ожидается, воздух прогреется до +5 градусов.

В свою очередь, согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на следующей неделе станет теплее и снег на всей территории страны растает. В начале недели ожидаются переменчивая погода, а в конце недели столбик термометра прогреется до +7, +12 градусов.