Калейдоскоп |

Снежный покров, который в пятницу на востоке Латвии станет еще толще, на следующей неделе растает на всей территории страны, дни станут теплее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу в восточной части Латвии ожидается продолжительный снегопад, толщина снежного покрова местами увеличится на 6 см, видимость во время снегопада ухудшится. Во второй половине дня на западе страны ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер слабый, температура воздуха повысится до +2 +6 градусов.

В конце недели постепенно усилится влияние антициклона. В субботу местами еще ожидаются небольшие осадки, воскресенье пройдет без значительных осадков. Ветер будет слабым, температура воздуха тоже не изменится.

На следующей неделе ожидается переменчивая погода, так как в первой половине недели погодные условия будет определять связанная с циклоном над Скандинавией область низкого давления. В середине недели усилится западный ветер, его скорость в порывах будет достигать 15-17 м/сек. В отдельные дни возможен небольшой дождь, снежный покров на всей территории Латвии растает.

Температура воздуха в отдельные ночи при ясной погоде опустится до -3..-8 градусов, но дни будут становиться все теплее, и в конце недели потеплеет до +7..+12 градусов.