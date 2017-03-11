Синоптики: в воскресенье в Латвии может быть солнечно (1)
Калейдоскоп | 11 марта 2017 года, 19:21
В воскресенье в Латвии не ожидается существенных осадков, а в течение дня может выглянуть солнце.
Ночью и утром местами возможен туман и гололед на дорогах.
Температура воздуха ночью понизится до +1..-4 градусов, днем будет +1..+7 градусов.
В Риге в воскресенье также может появиться солнце. Температура воздуха ночью будет около нуля, а днем поднимется до +5 градусов.
может быть солнечно? может и нет. синоптики ныньче дебильные у нас
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