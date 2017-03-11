Калейдоскоп |

В воскресенье в Латвии не ожидается существенных осадков, а в течение дня может выглянуть солнце.

Ночью и утром местами возможен туман и гололед на дорогах.

Температура воздуха ночью понизится до +1..-4 градусов, днем будет +1..+7 градусов.

В Риге в воскресенье также может появиться солнце. Температура воздуха ночью будет около нуля, а днем поднимется до +5 градусов.