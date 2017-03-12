Калейдоскоп |

Туристка из Великобритании будет еще долго вспоминать свое посещение птицефермы в ЮАР, которое обернулось для нее легким шоком и несколькими ссадинами от укусов голодных страусов, сообщает Daily Mail.

Женщина опрометчиво решила покормить гигантских птиц из большого ведра. При этом она встала к ним спиной. Видимо, британка никак не могла предположить, что пришедшие в экстаз от такого пиршества пернатые станут клевать не только вкусную еду, но и саму кормилицу.

Испуганную туристку при этом просили улыбаться и смотреть в камеру.