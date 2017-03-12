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Депутат Госдумы Наталья Поклонская сыграла на рояле «Мурку» в программе «Прожекторперисхилтон» на Первом канале, которая вышла в эфир в субботу, 11 марта.

Сыграть на рояле Поклонскую в конце шоу попросили ведущие, предположившие, что именно так она отмечает день рождения. После того, как бывший прокурор Крыма начала исполнять произведение Арама Хачатуряна, ведущий Сергей Светлаков заметил, что и он «так умеет».

«А что надо?» — спросила Поклонская. «Мурку», — ответил Гарик Мартиросян, что встретило поддержку студии. После этого депутат исполнила произведение под гитарный аккомпанемент Ивана Урганта и Александра Цекало.