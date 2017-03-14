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Создатель анимационного сериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивен Хилленберг неизлечимо болен. У него диагностирован боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига. Об этом сообщает Associated Press.

55-летний Хилленберг заявил, что намерен заниматься сериалом для Nickelodeon и другими своими увлечениями, пока будет на это способен.

БАС — прогрессирующее заболевание, поражающее верхние и нижние двигательные нейроны, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

В Nickelodeon Хилленберга назвали «блестящим творцом», который приносит радость миллионам фанатов. Сеть также выразила поддержку Хилленбергу и его семье.