Калейдоскоп |

Некоторые клиенты супермаркета "Rimi", который в эти дни отмечает юбилей вчера, 14 марта на своих чеках могли прочитать информацию о выигрыше телевизора, однако, как пояснили в самой компании, такая надпись на чеке появилась в результате технической ошибки.

"К сожалению, по техническим причинам 14 марта в период с 15:30 до 16:10 у части покупателей на чеке показалась ошибочная информация о выигранном в лотерею телевизоре. Приносим сердечные извинения каждому, кто на своем чеке получил такую ошибочную информацию. В случае возникновения вопросов, просим обращаться по информационному телефону", - сообщается на домашней странице в интернете.

В ответ на этот пост комментаторы указали, что никаких извинений не принимают. "Что выиграно, то выиграно, пусть отдают!!! Какая там еще ошибка!!! Тогда я тоже организую лотерею и после этого скажу "ИЗВИНИТЕ", - написал один из пользователей соцсети.