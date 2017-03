Калейдоскоп |

Заявленный концепт спортивной одежды для мусульманок от фирмы Nike вызвал бурную дискуссию общественности. Пока одни нахваливают толерантность бренда, другие призывают бойкотировать компанию и не покупать продукцию этой марки.

При этом аргументы у критиков спортивного хиджаба довольно разнообразные: кто-то считает это угнетением женщин, кто-то опасается «тирании ислама», некоторые просто не одобряют таких толерантных реверансов.

«#Nike поднимает бабки на порабощении, господстве и угнетении женщин. Я больше никогда не куплю ни один продукт Nike».

#Nike cashing in on the subjugation, domination, and oppression of women.



I will never buy another Nike product again.

«Nike решила капитализировать исламский патриархат, сделав ставку на целомудрии»

.@Nike has decided to capitalize off Islamic patriarchy by putting their brand on a chastity helmet. #NikeProHijab

«Бойкот Nike. Я считаю, что это способствует нетерпимости к другим религиям за счет ислама»

Pro Hijab is being introduced by @Nike to better serve Muslim female athletes

«Я сожалею, #Nike, но я не собираюсь поддерживать угнетение женщин в любом виде и форме».

I'm sorry #Nike but I'm not going to support the oppression of woman in anyway, shape or form. #NikeHijab

О выпуске первого в истории спортивного хиджаба Nike объявил на прошлой неделе. Костюм под названием Nike Pro Hijab был разработан и протестирован фигуристкой Захра Лари и тяжелоатлеткой Амной Аль-Хаддад. Появление спортивных хиджабов на рынке планируется не раньше 2018 года. После поднявшейся волны критики одна из разработчиков мусульманского спортивного костюма попыталась объясниться. По словам Амны Аль-Хаддад, раньше казалось немыслимым появление спортсменки в хиджабе в профессиональном спорте. Тяжелоатлетка отметила, что крупные бренды вроде Nike до сих пор не обращали внимание на эту часть аудитории по причине немногочисленности. Однако последние годы все больше мусульманских женщин выражают желание уйти в большой спорт и говорят о потребности иметь «спортивный» хиджаб, пояснила она. Амна подчеркнула, что хиджабы для спорта существовали на рынке и раньше, только выпускали их небольшие компании.

Тем временем борцов с угнетением женщин пытаются вразумить их интернет-оппоненты, поясняя, что появление спортивного хиджаба - это не притеснение женщин. Многие из этих пояснений пишут мусульманские женщины, которые утверждают, что хиджаб - это полностью их выбор.

«Хиджаб — это выбор, а не угнетение. Единственное притеснение здесь — это такие люди, которые так говорят об этих женщинах».

Hijab is a CHOICE not OPRESSION. The only opression here are these people calling these women so #nikehijab @nike

«Люди так невежественны в вопросе хиджабов. Если вы думаете, что это притеснение, то это просто доказательство того, что вы — идиот с промытым мозгом».