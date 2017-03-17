Калейдоскоп |

Видео с профессором-корееведом Робертом Келли, дающим интервью BBC по Skype, всего лишь за несколько дней стало главной сенсацией Сети.

Ролик уже породил множество мемов и пародий. Предлагаем лишь некоторые из них.

Напомним, что запись стала курьёзной из-за детей профессора – 4-летней Марион и 9-месячного Джеймса, которые ворвались во время записи в кабинет отца. Келли проживает в Южной Корее уже несколько лет. Его супруга Юнг-а Ким кореянка, она также появилась на популярном видео. Особенно пользователей позабавило то, как она выползала из комнаты, надеясь не попасть в поле зрения камеры.

Несмотря на то что профессор Келли, преподающий в Пусанском университете, моментально стал известен во всём мире, он не спешит давать интервью СМИ. The Daily Mail удалось связаться с матерью эксперта – 72-летней Эллен, проживающей в США, которая заявила изданию, что готова взять вину на себя за поведение внуков, так как именно с ней они чаще всего общаются по Skype. "Надеюсь, мой сын станет известным всё-таки благодаря своему отличному знанию предмета, а не видео в Сети", – отметила она, добавив, что согласна с тем, что ролик вышел очень смешным.

За 6 дней видео на официальной странице BBC в YouТube собрало более 20 млн просмотров. Их число продолжает расти.

Ниже предлагаем вам посмотреть несколько пародийных роликов, которые наверняка поднимут вам настроение.