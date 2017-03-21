Калейдоскоп |

Фото/youtube.com

Уфологи из команды Secure Team 10 опубликовали видео, на котором, по их словам, запечатлено уничтожение древнего спутника пришельцев The Black Night ("Черный рыцарь"). Согласно легенде, этот объект был помещен инопланетянами на земную орбиту 13 тысяч лет назад для наблюдения за жителями нашей планеты. Об этом пишет портал vesti.ru.

Конспирологи верят, что существование таинственного спутника открыл знаменитый радиоинженер Никола Тесла в 1932 году. Считается, что с помощью "Черного рыцаря" пришельцы наблюдают за нами уже много тысяч лет.

По словам представителей Secure Team 10, на опубликованных кадрах запечатлено уничтожение таинственного космического объекта НЛО неизвестного происхождения. В летящую по звездному небу шаровую молнию (уфологи пишут, что это и есть The Black Night) врезается корабль, после чего свечение становится круглым и от него отделяется небольшая светящаяся точка.

Авторы видео утверждают, что это инопланетяне спасаются на "космической шлюпке". Как эти странные кадры попали в руки уфологам, не сообщается.