Калейдоскоп |

На крупной торговой интернет-площадке eBay появились две фотографии из фильма «Семнадцать мгновений весны» под видом редких снимков генералов нацистской Германии времен Второй мировой войны, сообщает «Lenta.ru».

На первом снимке изображен советский актер Вячеслав Тихонов в костюме штурмбанфюрера Штирлица «с железным крестом и знаком НСДАПа». На втором — Леонид Куравлев, игравший оберштурмбанфюрера СС Курта Айсмана с подписью: «После того, как был ранен в бункере Гитлера в 1945 году».

Каждый товар стоит около 170 рублей (2.76 евро). Информации о том, что снимки являются кадрами из фильма, не приводится.

«Это хорошая репродукция оригинальной фотографии Второй мировой войны», — указано в описании к каждому из лотов. Отмечается, что доставка возможна по всему миру.