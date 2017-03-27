Калейдоскоп |

В последнюю неделю марта в Латвии будут наблюдаться погодные контрасты - в середине недели ожидается промозглая погода, а к выходным значительно потеплеет, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В понедельник и вторник ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, но будет дуть порывистый западный, северо-западный ветер до 17 метров в секунду. В середине недели к Латвии приблизится циклон, и в среду во многих регионах возможен снег. Ночная температура опустится до +1..-4 градусов, а днем составит всего +1..+4 градуса.

К концу недели в Латвию начнут поступать теплые воздушные массы с запада, которые принесут с собой осадки. В первые дни апреля ожидается дождь, температура воздуха составит +7..+13 градусов, на юге страны - до +15 градусов.

В понедельник, 27 марта, в Латвии будет ветрено, порывы ветра достигнут 12-17 м/с. Во второй половине дня повысится облачность, особенно в Видземе, но существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха в понедельник днем составит +5...+10 градусов, а в Курземе и Земгале до +11...+13.

В Риге в понедельник ожидается преимущественно ясная погода, пасмурно местами будет только во второй половине дня, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, к вечеру западный, порывистый – до 14 м/с. Минимально в понедельник в Риге +3, а теплее вчего в понедельник будет к вечеру – до +11 градусов.

Температура воздуха в понедельник днем составит +5...+10 градусов, а в Курземе и Земгале до +11...+13.

В Риге в понедельник ожидается преимущественно ясная погода, пасмурно местами будет только во второй половине дня, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, к вечеру западный, порывистый – до 14 м/с. Минимально в понедельник в Риге +3, а теплее всего в понедельник будет к вечеру – до +11 градусов.