В американском штате Алабама собаку породы кавалер кинг-чарльз-спаниель, которая стала весить 22 килограмма, посадили на диету. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, собака по кличке Эбби начала страдать от лишнего веса из-за отсутствия физической активности и из-за питания человеческой едой. Заметив, что животное резко набирает вес и уже с трудом может ходить, соседи ее владельцев обратились в центр помощи животным. Сотрудники учреждения связались с хозяевами собаки и убедили их отдать спаниеля для обеспечения правильного ухода.

Эбби попала в центр помощи животным в городе Бирмингеме. Сотрудница учреждения Бриттни Уилк (Brittney Wilk) посадила питомицу на диету, устраивала ей занятия на беговой дорожке и в бассейне. Собаке удалось похудеть на девять килограммов и найти новых хозяев.

В декабре 2016 года стало известно, что посетители зоопарка в китайском городе Ханчжоу раскормили белок до такой степени, что животные начали страдать от ожирения и больше не могут размножаться.

