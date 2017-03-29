Калейдоскоп |

Компания Samsung официально представила свои новые флагманские смартфоны Galaxy S8 и S8+, пишет The Verge.

Устройства оснащены дисплеем с необычным соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2960х1440 пикселей. S8 получил экран с диагональю 5,8, а S8+ — 6,2 дюйма. Смартфоны оборудованы также основной и фронтальной камерами с разрешением 12 и 8 мегапикселей соответственно. По размеру новый флагман Samsung оказался несколько больше основных конкурентов: iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Объем встроенной памяти составляет 64 гигабайта, оперативной — 8 гигабайт. В новых моделях впервые появится голосовой ассистент Bixby, схожий с аналогичной разработкой Apple — сервисом Siri.

Сообщается, что в США смартфоны появятся в продаже 21 апреля 2017 года.

В октябре 2016 года Samsung приостанавливала разработку нового смартфона Galaxy S8 из-за нерешенных проблем с моделью Galaxy Note 7. Телефоны этой модели часто загорались во время подзарядки, что побудило производителя в начале сентября 2016 года объявить об отзыве с мирового рынка 2,5 миллиона смартфонов.