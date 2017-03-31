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Страшный трейлер фильма «Оно», снятого по мотивам одноименной книги Стивена Кинга, набрал более 9 млн просмотров за сутки.

Ролик был опубликован на канале студии Warner Bros. Pictures на портале YouTube 29 марта. К настоящему времени его посмотрели 9,4 млн раз.

Режиссер фильма – Андрес Мускетти. Главного злодея, клоуна Пеннивайза, сыграл Билл Скарсгард. В картине также снимались Джейден Либерхер, Джереми Рэй Тейлор, София Лиллис, Финн Вулфард и др.

«Оно» выйдет в прокат в сентябре 2017 года.

Что касается трейлера, то его активно комментируют в соцсетях. Как передает NME, одни пользователи обещают отписаться от всех, кто выложит этот ролик, другие жалуются, что самое пугающее – это не Пеннивайз, а отсутствие в видео женских персонажей.