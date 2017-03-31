Калейдоскоп |

Пользователей cети возмутил презентационный ролик о столице Украины, где уже в мае пройдет музыкальный конкурс «Евровидение». Видео появилось на странице в Twitter Министерства иностранных дел Украины. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал зрителям о том, что ожидает гостей столицы.

«Киев европейский город, где тысячелетняя история сочетается с бурной современностью. Киев— город-парк и город особенной атмосферы. Киев с радостью готовится и ждет Евровидение», — говорит Кличко, особо отмечая безопасность европейского города.

"Сценарий, монтаж — боль. Но еще печальнее — музыкальное сопровождение", "Мне одному показалось что я в каком-то другом Киеве живу? "безопасный общественный транспорт"? Хм", "комфортабельный и удобный транспорт)))))) ахаха разбитые дороги, изгаженный уличным граффити весь исторический центр, отсутствие урн и т. д. вот что такое современный Киев", "чуваки, да вы достигли дна, но все равно продолжаете рыть))", — пишут разочарованные украинцы.

Многие отметили не только низкое качество проморолика, но и отсутствие демонстрации местных достопримечательностей и украинских традиций.

"Нет кадров с бегающими людьми по набережной, Лыбедью, борщем, стелой Независимости, Кукольным театром и Ботаникой. Зато реклама айфона у мэра, длинные кадры, непонятные блюда и депо метро. Это ж самая гордость. Кстати, вы тоже заметили, что нет ни одного кадра с людьми в вышиванках, киевского торта, каштанов и котлет?" — отметил пользователи Сети.

Горожане решили не быть голословными в своей критике и показать Киев таким, каким они его видят каждый день. Автор альтернативного ролика заявил, что хотел бы обратить внимание на городские нужды.

"Это проблемы с коммунальным транспортом, это проблемы с незаконными застройками, проблемы с полицией, Подольский мост, который "строят" более 20 лет, и конечно глобальная проблема грязи в городе. Киев ждет гостей Евровидения", — написал Олег Ривтин.

"За одну минуту об Украине. Дать парню героя и кинопремию", "при словах Кличко о безопасности надо было вставить убийства Шеремета, Вороненкова и другие кадры разгромов банковских отделений, факельные шествия и т. п. поводы для гордости", — пишут интернет-пользователи.

После бурной реакции на видеошедевр киевских властей в мэрии заявили, что снимут другой ролик к "Евровидению-2017". В ведомстве отметили, что это видео было снято в прошлом году, когда Киев участвовал в конкурсе городов на право принимать музыкальный конкурс, сообщает Страна.ua.

Скриншот с Youtube.com