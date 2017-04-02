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В воскресенье, 2 апреля в Латвии температура воздуха поднялась до +19,3 градусов, и это стало самым высоким показателем с 1913 года, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Согласно данным синоптиков, до +19,3 градусов сегодня, около 15.00 воздух прогрелся на Даугавпилсской метеостанции, и это новый температурный рекорд для 2 апреля в истории метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 104 года назад - в 1913 году и составил +18,5 градуса.

На большей части территории страны воздух прогрелся до +15, +19 градусов. Немного холоднее было на побережье, где максимальная температура воздуха составила +10 градусов.

Между тем, в центре Риги столбик термометра сегодня поднялся до +18 градусов. До этого, так тепло в столице было в сентябре прошлого года. Тем временем в Литве сегодня воздух прогрелся до +23 градусов.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в субботу, 1 апреля в Латвии также был побит температурный рекорд - температура воздуха в Салдусе составила +18,7 градуса. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 1978 году и составлял +18,6 градуса.

Однако синоптики предупреждают, что сегодня ночью во многих местах пройдет дождь, на юго-востоке страны возможны ливни. В свою очередь, в понедельник, 3 апреля в Латвию поступят холодные воздушные массы с севера, в результате чего похолодает. Холоднее всего будет в Риге, где температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. Днем также ожидается небольшой дождь.