Калейдоскоп |

В понедельник в Латвию поступят холодные воздушные массы с севера, которые принесут похолодание. Больше всего температура воздуха понизится в Риге, прогнозируют синоптики.

Сегодня на территории страны ожидается переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от +3 до +8 градусов на побережье и от +8 до +13 градусов на остальной территории Латвии.

В Риге ожидается дождь и туман, воздух прогреется до +3, +5 градусов.