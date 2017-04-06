Кот в прямом эфире попил из кружки Нила Ушакова (19)

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Калейдоскоп | 6 апреля 2017 года, 08:18

Прямой эфир в социальной сети Facebook, в котором мэр Риги Нил Ушаков отвечает на вопросы рижан, внезапно был прерван появившимся в кадре котом. Видео инцидента градоначальник опубликовал в своей странице в Facebook.

В момент, когда Ушаков отвечал на вопросы, в кадре появился кот, который с важным видом подошел к чашке мэра и попил из нее, не обращая внимания на происходящее.

"Всякое может случиться, когда в офисе хозяйничают коты", - подписал свой пост градоначальник.

Отметим, что видео с испорченным эфиром набирает популярность в сети. Об этом инциденте также активно пишут зарубежные СМИ.

Комментарии 19
пенка2 часа назад
Об этой новости мне, рижанке, сообщили друзья с Урала! Главная новость на Яндексе сегодня! Черт, как же приятно когда о нас говорят с восторгом , а не вкупе с очередной какой нибудь политической гадостью.
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Well1 час назад
Голосуем за Ушакова и его котика!!
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Lubomira Avdejeva2 часа назад
Кот ПРОВЕРЯЕТ !!! Не отравлена ли вода....ведь врагов хватает.....
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