Калейдоскоп |

Прямой эфир в социальной сети Facebook, в котором мэр Риги Нил Ушаков отвечает на вопросы рижан, внезапно был прерван появившимся в кадре котом. Видео инцидента градоначальник опубликовал в своей странице в Facebook.

В момент, когда Ушаков отвечал на вопросы, в кадре появился кот, который с важным видом подошел к чашке мэра и попил из нее, не обращая внимания на происходящее.

"Всякое может случиться, когда в офисе хозяйничают коты", - подписал свой пост градоначальник.

Отметим, что видео с испорченным эфиром набирает популярность в сети. Об этом инциденте также активно пишут зарубежные СМИ.