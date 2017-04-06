Желающий попить воды из кружки Ушакова кот прервал эфир мэра (4)
Калейдоскоп | 6 апреля 2017 года, 08:18
Прямой эфир в социальной сети Facebook, в котором мэр Риги Нил Ушаков отвечает на вопросы рижан, внезапно был прерван появившимся в кадре котом. Видео инцидента градоначальник опубликовал в своей странице в Facebook.
В момент, когда Ушаков отвечал на вопросы, в кадре появился кот, который с важным видом подошел к чашке мэра и попил из нее, не обращая внимания на происходящее.
"Всякое может случиться, когда в офисе хозяйничают коты", - подписал свой пост градоначальник.
Отметим, что видео с испорченным эфиром набирает популярность в сети. Об этом инциденте также активно пишут зарубежные СМИ.
Об этой новости мне, рижанке, сообщили друзья с Урала! Главная новость на Яндексе сегодня! Черт, как же приятно когда о нас говорят с восторгом , а не вкупе с очередной какой нибудь политической гадостью.
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Об этом инциденте также активно пишут зарубежные СМИ....
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