Калейдоскоп |

В зоопарке американского штата Мичиган шимпанзе бросил фекалии прямо за ограждение, где стояли посетители, угодив при этом прямо в лицо пожилой женщине.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел в зоопарке John Ball Zoo города Гранд-Рапідс, где ничего не подозревающие посетители наблюдали за шимпанзе, бегающим в вольере. Неожиданно животное подняло собственные фекалии и бросило их прямо в людей. Все это попало на нос посетительнице зоопарка.

Один из свидетелей инцидента успел запечатлеть происходящее на камеру и после выложил в сеть видео с подписью "Бабуля словила!".

Всего за несколько дней опубликованное на видеохостинге YuoTube видео собрало более 2,8 млн просмотров.