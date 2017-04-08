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По нынешним прогнозам, в пасхальные выходные в Латвии погода будет дождливой и прохладной, свидетельствует прогноз "Global Forecast System".

Ожидается, что со вторника, 11 апреля, каждый день по крайней мере в одном из районов Латвии будут осадки, возможны даже снег и град. Время от времени небо будет проясняться.

Температура воздуха в период с 11 по 19 апреля будет в основном ниже +19 градусов, ночью местами опустится ниже нуля.

В прошлом году на Пасху, 27-28 марта, было солнечно и тепло, до +15 градусов. В 2013 году на Пасху в Латвии была метель, в северных и восточных районах лежал снег.