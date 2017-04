Калейдоскоп |

Экипаж лайнера Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс "Конакри-Уагадугу-Стамбул", принял роды у пассажирки по имени Нафи Дьяби. Девочка, получившая имя Кадижу, появилась на свет на высоте 12 800 метров.

Некоторые из пассажиров едва набравшего высоту после вылета из столицы Гвинеи в столицу Буркина-Фасо самолета вызвались помочь стюардессам при родах.

По прилету в Уагадугу мать и дочь доставили в роддом. Обе чувствуют себя хорошо, хотя несколько утомились, сообщили врачи из Буркина-Фасо.

Welcome on board Princess! Applause goes to our cabin crew! pic.twitter.com/FFPI16Jqgt