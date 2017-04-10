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В понедельник в Латвии усилится ветер, а температура воздуха может подняться до +18 градусов, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Сегодня ожидается порывистый южный, юго-западный ветер - от 12 метров в секунду в Латгале до 22 метров в секунду на севере Курземе. Погода будет преимущественно солнечной, вечером в Курземе возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +14 до +18 градусов.

В Риге в понедельник будет сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть юго-западный ветер, порывы которого достигнут 16 метров в секунду. Воздух прогреется до +17 градусов.