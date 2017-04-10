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С приходом тепла во многих местах в западной части Латвии были побиты рекорды температуры воздуха для 10 апреля. Об этом сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

До 15 часов на метеостанциях в Павилосте, Вентспилсе, Стенде, Салдусе, Мерсрагсе и Скулте была зафиксирована максимальная температура воздуха для этих мест, а на Колке был поставлен абсолютный рекорд для 10 апреля в Латвии – там столбик термометра показал +19. До этого наиболее высокая температура воздуха в этот день наблюдалась в 1984 году в Еглаве, когда было +18,9 градусов.

Между тем, завтра в Латвии похолодает, воздух прогреется лишь до +5 +8 градусов.