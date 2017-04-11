Розовая Луна: жители Латвии смогут увидеть редкое природное явление (1)
11 апреля 2017 года жители Латвии смогут наблюдать редкое природное явление "розового" полнолуния. На самом деле ночное светило не меняет свой натуральный серо-пепельный цвет, а выражение связано с редкостью совпадающего с ним события ― первым в этом году частным лунным затмением. Розовая Луна, как и Суперлуние - редкое и очень красивое зрелище, пишет Latvijas Avīze.
Изучение полнолуний и название этих явлений относят к коренным племенам американцев, которые отслеживали лунный цикл на Земле. Лунные месяца немного короче земных, поэтому даты полнолуний немного меняются из года в год. Но этот цикл остается неизменным и каждый год в апреле человечество может наблюдать «розовое» полнолуние, отмечает издание.
Специалисты указывают, что явление было названо в честь дикого цветка флокса, который распускается в средине весны, также существует название Full Fish Moon (Полная Рыбная Луна) или Egg Moon (Яйцо Луны), поэтому не стоит ожидать, что Луна предстанет в розовом свечении.
Астрологи говорят, что розовая Луна всегда означает для природы начало нового цикла. И если вы дадите себе возможность прочувствовать его энергию, то сможете получить от жизни те изменения, которых так жаждете, указывает LA.