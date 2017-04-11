Калейдоскоп |

11 апреля 2017 года жители Латвии смогут наблюдать редкое природное явление "розового" полнолуния. На самом деле ночное светило не меняет свой натуральный серо-пепельный цвет, а выражение связано с редкостью совпадающего с ним события ― первым в этом году частным лунным затмением. Розовая Луна, как и Суперлуние - редкое и очень красивое зрелище, пишет Latvijas Avīze.

Изучение полнолуний и название этих явлений относят к коренным племенам американцев, которые отслеживали лунный цикл на Земле. Лунные месяца немного короче земных, поэтому даты полнолуний немного меняются из года в год. Но этот цикл остается неизменным и каждый год в апреле человечество может наблюдать «розовое» полнолуние, отмечает издание.

Специалисты указывают, что явление было названо в честь дикого цветка флокса, который распускается в средине весны, также существует название Full Fish Moon (Полная Рыбная Луна) или Egg Moon (Яйцо Луны), поэтому не стоит ожидать, что Луна предстанет в розовом свечении.

Астрологи говорят, что розовая Луна всегда означает для природы начало нового цикла. И если вы дадите себе возможность прочувствовать его энергию, то сможете получить от жизни те изменения, которых так жаждете, указывает LA.