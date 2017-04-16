Ближайшей ночью в Латвии похолодает до -7 (1)
Калейдоскоп | 16 апреля 2017 года, 19:13
В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха в Латвии понизится до -3..-7 градусов, и только на побережье будет не меньше 0..-1, прогнозируют синоптики.
Максимальная температура воздуха во второй день Пасхи составит +2..+5 градусов. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный снег.
В Риге также возможен небольшой кратковременный снег. Температура воздуха ночью составит -1..-3 градуса, в пригородах до -5, днем будет до +3..+4 градусов.
Зимой вроде теплее было
3
Ответить