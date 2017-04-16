Калейдоскоп |

В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха в Латвии понизится до -3..-7 градусов, и только на побережье будет не меньше 0..-1, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха во второй день Пасхи составит +2..+5 градусов. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный снег.

В Риге также возможен небольшой кратковременный снег. Температура воздуха ночью составит -1..-3 градуса, в пригородах до -5, днем будет до +3..+4 градусов.