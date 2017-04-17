Жители Латвии недоумевают: мороз достиг -7 градусов, улицы замело (+ОПРОС) (2)

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Калейдоскоп | 17 апреля 2017 года, 12:18

В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии снизилась до -3, -7 градусов и только в некоторых местах на побережье температура воздуха составляла -1, -2 градуса, сообщают синоптики.

Самая низкая температура зарегистрирована в Стенде и Зосены, а также в окрестностях Гаркалне и Вангажи.

Сегодня утром в Латвии наблюдалась незначительная переменная облачность, местами шел снег, северо-западный ветер был умеренным.

В Риге незначительная облачность, на западе столицы идет снег, ветер умеренный. Температура воздуха на рассвете составляла -2, -4 градуса.

Между тем, латвийцы в социальных сетях активно делятся фотографиями заснеженных дорог, дворов и прочих уголков Латвии, выражая абсолютно разные эмоции по этому поводу.

Среди опубликовавших заснеженные улицы и мэр Риги Нил Ушаков.

Комментарии 2
Михаил - климатолог1 минуту назад
Удивляться нечему! Весной в Латвию довольно часто вторгаются арктические воздушные массы. Повторяемость ветров северных румбов весной самая высокая по сравнению с другими сезонами, и равна повторяемости южных и юго-западных ветров. В отдельные годы снежный покров в центральных районах Латвии кратковременно может образоваться даже в первой декаде мая. А вообще подобие нынешней апрельской погоды случается раз в 6-7 лет. Но бывает и хуже. За минувшие 100 лет выделяется необычно поздняя, холодная и влажная весна 1955 года. Среднесуточная температура воздуха перешла через 0 градусов только 12 апреля - на 2 недели позже многолетних сроков. Снежный покров растаял лишь 25 апреля. Средняя месячная температура воздуха в апреле была на 4 градуса ниже нормы, а в мае - на 3 градуса ниже. С середины апреля до середины мая каждый день шли дожди. Число часов солнечного сияния в ту весну было на 30% меньше обычного. Сирень в Риге зацвела только 16 июня.
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Игорь Фоменко15 минут назад
Уже +3 )
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