Жители Латвии недоумевают: мороз достиг -7 градусов, улицы замело (+ОПРОС) (2)
В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии снизилась до -3, -7 градусов и только в некоторых местах на побережье температура воздуха составляла -1, -2 градуса, сообщают синоптики.
Самая низкая температура зарегистрирована в Стенде и Зосены, а также в окрестностях Гаркалне и Вангажи.
Сегодня утром в Латвии наблюдалась незначительная переменная облачность, местами шел снег, северо-западный ветер был умеренным.
В Риге незначительная облачность, на западе столицы идет снег, ветер умеренный. Температура воздуха на рассвете составляла -2, -4 градуса.
Между тем, латвийцы в социальных сетях активно делятся фотографиями заснеженных дорог, дворов и прочих уголков Латвии, выражая абсолютно разные эмоции по этому поводу.
Среди опубликовавших заснеженные улицы и мэр Риги Нил Ушаков.
Baložos 1h laikā sasniga 10cm #kadslaiks #Lieldienas #sniegs pic.twitter.com/EJHRd9DLCz— Krišjānis Ratiniks (@Velomens) 17 апреля 2017 г.
Pavasari .. tu i apmaldījies .. nāc mājās #sniegs— Girts (@Gertsons) 16 апреля 2017 г.
Aprīlis. Vidzemes jūrmala. #105 #365project #vidzemesjūrmala #sniegs #jūra https://t.co/twVHA5YNVw pic.twitter.com/wqk7XrOW6k— Mārtiņš Bruņenieks (@Papuass) 15 апреля 2017 г.
Uz mežu ar slēpēm! #sniegs #ziemaneatkapjas pic.twitter.com/ziIKXLZVzh— Varis Karitāns (@VarisKaritans) 15 апреля 2017 г.
Viegls, balts šoks. #sniegs pic.twitter.com/lFmcI0vFGG— Ivars Svilans (@ivarssvilans) 15 апреля 2017 г.