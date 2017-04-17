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В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии снизилась до -3, -7 градусов и только в некоторых местах на побережье температура воздуха составляла -1, -2 градуса, сообщают синоптики.

Самая низкая температура зарегистрирована в Стенде и Зосены, а также в окрестностях Гаркалне и Вангажи.

Сегодня утром в Латвии наблюдалась незначительная переменная облачность, местами шел снег, северо-западный ветер был умеренным.

В Риге незначительная облачность, на западе столицы идет снег, ветер умеренный. Температура воздуха на рассвете составляла -2, -4 градуса.

Между тем, латвийцы в социальных сетях активно делятся фотографиями заснеженных дорог, дворов и прочих уголков Латвии, выражая абсолютно разные эмоции по этому поводу.

Среди опубликовавших заснеженные улицы и мэр Риги Нил Ушаков.