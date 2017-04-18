Синоптики рассказали, когда в Латвии может потеплеть (2)
Калейдоскоп | 18 апреля 2017 года, 13:29
В ночь на вторник местами в Латвии были установлены новые рекорды холода, температура воздуха значительно опустилась ниже нуля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Вся нынешняя неделя будет ветреной и холодной, однако синоптики прогнозируют, что скоро может потеплеть. В среду и четверг Латвия будет находиться в зоне антициклона, в связи с этим существенных осадков не ожидается, небо будет ясным.
В конце недели погодные условия могут измениться - в Латвии снова пройдут дожди, с запада в Латвию придут теплые воздушные потоки, в связи с чем ожидается потепление. Но даже при этом, отмечают синоптики, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.
Источник: Skaties.lv
Вся нынешняя неделя будет ветреной и холодной, однако синоптики прогнозируют, что скоро может потеплеть какой точный прогноз однако!На фига они берутся предсказывать погоду на неделю,если на ближайшие два дня погоду предсказать не с состоянии!Вот же у кого халявная работа,сидишь гадаешь будет дождь там или снег не будет!Я тоже так могу погоду предсказывать через 2 месяца в это хе время и в этот же день,будет идти дождь,а еще дождь будет идти 23 июня как пить дать!Как устроится работать синоптиком?)))
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И кто говорил о глобальном потеплении?
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