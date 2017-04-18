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В ночь на вторник местами в Латвии были установлены новые рекорды холода, температура воздуха значительно опустилась ниже нуля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Вся нынешняя неделя будет ветреной и холодной, однако синоптики прогнозируют, что скоро может потеплеть. В среду и четверг Латвия будет находиться в зоне антициклона, в связи с этим существенных осадков не ожидается, небо будет ясным.

В конце недели погодные условия могут измениться - в Латвии снова пройдут дожди, с запада в Латвию придут теплые воздушные потоки, в связи с чем ожидается потепление. Но даже при этом, отмечают синоптики, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Источник: Skaties.lv