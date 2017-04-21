Калейдоскоп |

В австралийском паблике в Facebook появилось трогательное видео, набравшее тысячи лайков.

На нём новорождённый кенгурёнок Терри буквально вымаливает обнимашки у Криса Барнса, сотрудника заповедника Кангару в австралийском городе Элис-Спрингс. Вначале Терри с надеждой смотрит на Криса и "атакует" его ногу, требуя внимания.

Наконец, мужчина протягивает детёнышу небольшой мешочек, в который тот с готовностью прыгает, и тогда сотрудник заповедника прижимает малыша к себе. Кенгурёнок при этом выглядит очень довольным. Об этом сообщает Mirror Online.

Работники заповедника рассказали, что специально шьют такие мешочки для маленьких кенгуру, растущих без мам, чтобы те чувствовали себя так же, как в естественной среде.