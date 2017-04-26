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Золотой шлем Дарта Вейдера из фантастической саги «Звездные войны» продается за $1,4 млн, сообщает RT.

Ювелир Гинза Танака создал шлем в честь 40-летия космической франшизы. Купить «головной убор» можно будет 4 мая, когда отмечается неофициальный праздник День «Звездных войн».

Танака также намерен выпустить золотые монеты, посвященные юбилею киносаги. Их стоимость составит от $1,2 тыс. до $11 тыс.

Ранее сообщалось, что компании Walt Disney и Lucasfilm сообщили дату выхода девятого эпизода «Звездных войн». Он будет выпущен 24 мая 2019 года.