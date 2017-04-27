Ближайшей ночью в Латвии ожидаются заморозки (1)
Калейдоскоп | 27 апреля 2017 года, 15:47
В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии опустится до +1..-4 градусов, прогнозируют синоптики.
Будет малооблачно, безветренно, туманно.
Днем облачность усилится, во второй половине дня в Латгале и Селии начнутся осадки. Температура воздуха составит +7..+12 градусов.
В пригородах Риги температура опустится до - 3 градусов, в городе будет около нуля. Днем воздух прогреется до +11 градусов.
Солнца вам побольше.
Улыбок.
Благополучия.