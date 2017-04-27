Калейдоскоп |

В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии опустится до +1..-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Будет малооблачно, безветренно, туманно.

Днем облачность усилится, во второй половине дня в Латгале и Селии начнутся осадки. Температура воздуха составит +7..+12 градусов.

В пригородах Риги температура опустится до - 3 градусов, в городе будет около нуля. Днем воздух прогреется до +11 градусов.