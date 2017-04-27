Ближайшей ночью в Латвии ожидаются заморозки (1)

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Калейдоскоп | 27 апреля 2017 года, 15:47

В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии опустится до +1..-4 градусов, прогнозируют синоптики.

Будет малооблачно, безветренно, туманно.

Днем облачность усилится, во второй половине дня в Латгале и Селии начнутся осадки. Температура воздуха составит +7..+12 градусов.

В пригородах Риги температура опустится до - 3 градусов, в городе будет около нуля. Днем воздух прогреется до +11 градусов.

Комментарии 1
НаталиЯ1 час назад
И вас с наступающими майскими праздниками...
Солнца вам побольше.
Улыбок.
Благополучия.
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