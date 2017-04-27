Калейдоскоп |

Новый клип группы "Ленинград" под названием "Экстаз" появился в интернете и за первые полчаса собрал почти сорок тысяч просмотров, следует из официального канала группы на сайте Youtube.

Главные роли в клипе исполнили Светлана Ходченкова и Антон Филипенко, в эпизодической роли снялся также историк моды Александр Васильев, а режиссером выступила бессменный партнер группы Анна Пармас, ранее экранизировавшая песни "ЗОЖ", "Экспонат" и "В Питере – пить!".

Новое видео длится чуть более десяти минут. Как ранее рассказал лидер группы Сергей Шнуров, клип рассказывает "про столкновение двух Россий".

Группа Сергея Шнурова "Ленинград" в последние годы презентует новые песни коллектива одновременно с клипами на своем канале YouTube.

Особую популярность в прошлом году группе принесли клипы "Экспонат", который на YouTube посмотрели более 89 миллионов человек и "В Питере — пить", который набрал более 22 миллионов просмотров.