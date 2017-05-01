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В понедельник, 1 мая в некоторых районах Латвии были побиты рекорды холода, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Так, в понедельник на рассвете на метеостанции в Мерсрагсе столбик термометра опустился до -6,1 градуса. Таким образом в Мерсрагсе побит рекорд холода 70-летней давности. Как отмечают синоптики, последний раз рекорд был установлен 7 мая 1947 года, когда температура воздуха опустилась до -5,4 градусов.

Тем временем в Павилосте температура воздуха составила -3,3 градуса, а в Зосены воздух остыл до -4,9 градусов.

В свою очередь, на большей части территории Латвии температура воздуха составила -1..-5 градусов.

В столице минимальная температура воздуха утром составляла от 0 до +1 градуса в центре и от -1 до -5 градусов в пригородах.

По прогнозам синоптиков, холодными будут и последующие ночи, однако температура не опустится так низко, как прошедшей ночью.

Между тем, сегодня днем в Латвии будет преимущественно солнечно, в в юго-восточных регионах ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит +8 до +13 градусов. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

В Риге сегодня облачно с прояснениями, без осадков, воздух прогреется до +10, +12 градусов.