Калейдоскоп |

В понедельник на востоке Латгале идет дождь и снег, местами сильный, образовались небольшой снежный покров и обледенение, а температура воздуха снизилась до нуля градусов, свидетельствуют данные Global Forecast System.

Тем временем на большей части территории Латвии ярко светит солнце, температура воздуха во многих местах поднялась выше +10 градусов.

Сухая и преимущественно солнечная погода ожидается и во вторник. Температура воздуха ночью составит от -3 до +3 градусов, а днем на солнце воздух прогреется до +12, +15 градусов. В свою очередь, на побережье воздух прогреется до +8, +10 градусов.

В Риге предстоящей ночью минимальная температура воздуха составит от -1 до +3 градусов, аднем столбики термометров поднимутся до +8, +12 градусов.