Калейдоскоп |

В последующие дни погоду в Латвии будет определять антициклон. Облачность будет небольшой, и осадков не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во вторник во второй половине дня температура в Латвии поднимется до +12 +16 градусов. В последний раз так тепло было в стране 10 апреля. По ночам температура будет местами опускаться ниже нуля, а днем на солнце воздух прогреется до +10 +15 градусов, и только на побережье Курземского залива местами будет прохладнее.

В конце недели под влиянием циклона усилится облачность, и в начале будущей недели ожидаются осадки и усиление ветра. Температура снова понизится. Ночью она составит -1 +4 градуса, днем в конце этой и начале будущей недели будет до +6 +10.