Калейдоскоп |

В воскресенье, 7 мая, в Латвию придут холодные воздушные массы из Арктики, температура воздуха по крайней мере несколько дней будет нетипично низкой для этого времени года, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В самые холодные ночи на следующей неделе температура воздуха опустится до -1, -6 градусов, что станет рекордом отрицательных температур.

Максимальная температура воздуха в течение нескольких дней не поднимется выше +6, +10 градусов.

По прогнозам "Global Forecast System", осадков в целом будет мало, однако кучевые облака в некоторые регионы Латвии могут принести интенсивный, но кратковременный град и снег, которые на непродолжительное время образуют на земле белый покров.

Ожидается, что самыми холодными днями станут 9-12 мая.