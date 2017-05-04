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В прошлом месяце в Латвии побито 34 суточных рекорда максимальной температуры воздуха, в том числе три национальных рекорда, и 18 рекордов минимальной температуры, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

1 апреля на пяти станциях наблюдений был побит рекорд тепла, в Стенде зарегистрирован национальный рекорд для этого дня, +19,1 градуса.

2 апреля в Даугавпилсе температура воздуха поднялась до +20,4 градуса, что пока остается самой высокой температурой в текущем году. Это был и национальный рекорд для 2 апреля.

10 апреля рекорд тепла был побит на 16 метеостанциях.

После 10 апреля температура не поднималась выше +13 градусов. 17 и 18 апреля был побит один рекорд холода, 19 апреля - четыре, а 20 апреля - 12 рекордов минимальной температуры для этого дня.

18 апреля в Зосены было -8,7 градуса.

Средняя температура апреля была на 1,6 градуса ниже нормы, осадков выпало на полторы нормы.