Калейдоскоп |

С понедельника, 8 мая в Латвии по крайней мере несколько дней будет холодно, а ночью температура воздуха может опуститься до -5 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Как сообщают синоптики, на этой неделе только в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха на высоте двух метров от земли была выше нуля, в свою очередь на высоте травы все ночи по крайней мере на части территории страны температура воздуха опускалась ниже нуля.

В Лиепае в ночь на 1 мая на высоте травы температура воздуха составляла -10 градусов, в Зосены опустилась до -11 градусов. В ночь на 5 мая в Зосены температура воздуха составляла -9 градусов, передает радио MIX FM 102,7.

И хотя во второй половине дня пятницы и субботы воздух прогревался до +20 градусов, в ночь с пятницы на субботу на многих метеорологических станциях в Латвии на высоте травы было зафиксировано понижение температуры до -3,-5 градусов.

Предыдущие холодные ночи не причинили большого вреда растениям, поскольку прохладный апрель задержал вегетацию, почки на плодовых деревьях и кустах еще не начали распускаться. Однако холода, ожидающиеся на следующей неделе, будут более опасными, так как в течение нескольких последних дней под влиянием тепла почки стали стремительно распускаться.

В свою очередь, третья неделя мая будет теплее второй недели, однако ночи по-прежнему могут быть холодными.