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В Аргентине католическая монахиня арестована по подозрению в пособничестве священникам в растлении учеников с нарушениями слуха юношеской школы-интерната в Лухан де Куйо (провинция Мендоса). Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, 42-летняя японка Косака Кумико (Kosaka Kumiko), монахиня Римско-католической церкви, обвиняется также в жестоком обращении и физическом насилии по отношению к воспитанникам Института Проволо (el Instituto Provolo). Отмечается, что из-за особенностей развития другие учащиеся школы не могли слышать того, что происходило в ванных комнатах и подвале здания.

"Я невиновна", — заявила монахиня при задержании.

В настоящий момент Кумико находится в женской тюрьме. По меньшей мере 24 ученика выступили с обвинениями против нее. Отмечается, что сексуальное насилие совершали два католических священника.

Как сообщает Daily Mail, в ноябре прошлого года полиция арестовала пятерых человек по обвинении в совершении сексуального насилия над глухими детьми в Институте Проволо: двух священников, смотрителя, псаломщика и садовника.

Институт Антонио Проволо — католическая юношеская школа-интернат для глухих детей, основанная в Вероне, Италия.

В августе прошлого года стало известно о наказании католического священника за изнасилование 20 мальчиков. Служители церкви знали о его деяниях, но не сообщали об этом в полицию, заставляя его читать молитвы.