Калейдоскоп |

В понедельник, 8 мая в Латвию с севера придут холодные воздушные массы, в результате чего в течение дня во многих местах страны ожидаются дождь, снег и град, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Как отмечают синоптики, днем на территории Латвии будет облачно с прояснениями, однако большие кучевые облака на западе и в центральной части страны могут спровоцировать интенсивные осадки, которые, впрочем, будут кратковременными.

Северный ветер в порывах может достигать 14-15 метров в секунду, воздух прогреется до +7,+12 градусов.

В Риге в понедельник облачность усилится, после полудня или вечером ожидаются кратковременные осадки. Холодный ветер будет дуть с севера, воздух прогреется до +9 градусов.

Тем временем как свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, с понедельника, 8 мая в Латвии по крайней мере несколько дней будет холодно, а ночью температура воздуха может опуститься до -5 градусов.

В свою очередь, третья неделя мая будет теплее второй недели, однако ночи по-прежнему могут быть холодными.