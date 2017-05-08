Модель Playboy создала аварийную ситуацию на велогонке "Джиро д'Италия"
Калейдоскоп | 8 мая 2017 года, 19:43
Итальянская модель Playboy Эйприл Саммерс едва не оказалась сбитой велосипедистами во время третьего этапа многодневки «Джиро д'Италия». Видео инцидента размещено в Instagram девушки.
Незадолго до финиша итальянка, позируя для видеоролика, вышла на трассу. Спортсмены проехали в сантиметрах от модели. , Соревнования проходят с 5 по 28 мая. Гонка стартовала в Альгеро на острове Сардиния, а финиширует в Милане.
Источник: news.rambler.ru