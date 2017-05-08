В Москве пошел сильный снег
Калейдоскоп | 8 мая 2017 года, 17:04
Сильный снег наблюдается в ряде районов Москвы, сообщают корреспонденты «Газеты.Ru».
В частности, снегопад наблюдается в южных районах столицы России. Также снег выпал и утром этого дня.
При этом синоптики обещают до +6°C в понедельник, 8 мая.
Синоптики московского метеобюро заявили, что снег в Москве во время майских праздников не является экстраординарным событием, передает РИА «Новости».
«В этом веке дважды на 9 мая наблюдался снег, это не является экстраординарным событием. Такое бывает, просто последние годы праздник проходил при более теплой погоде, но у нас может быть всякое», — отметили в столичном метеобюро.
По мнению экспертов, температурные рекорды установлены не будут.
Фото из соцсетей
Источник: Газета.ru