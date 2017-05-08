Калейдоскоп |

Сильный снег наблюдается в ряде районов Москвы, сообщают корреспонденты «Газеты.Ru».

В частности, снегопад наблюдается в южных районах столицы России. Также снег выпал и утром этого дня.

При этом синоптики обещают до +6°C в понедельник, 8 мая.

Синоптики московского метеобюро заявили, что снег в Москве во время майских праздников не является экстраординарным событием, передает РИА «Новости».

«В этом веке дважды на 9 мая наблюдался снег, это не является экстраординарным событием. Такое бывает, просто последние годы праздник проходил при более теплой погоде, но у нас может быть всякое», — отметили в столичном метеобюро.

По мнению экспертов, температурные рекорды установлены не будут.

Фото из соцсетей