Бегемотик Фиона покорил пользователей Facebook
Калейдоскоп | 8 мая 2017 года, 20:45
Родившийся преждевременно в зоопарке Цинциннати детеныш бегемота за два месяца научился ходить и играть. В настоящее время сотрудники зоопарка учат бегемотика Фиону плавать.
Фиона тренируется в глубоком бассейне, расположенном в вольере, а также в небольшом пластмассовом резервуаре.
Воспитатели Фионы говорят, что бегемоты могут спать под водой, чем малышка часто занимается.
Фиона остается поиграть в бассейне после тренировок.
Источник: news.rambler.ru