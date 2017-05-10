Калейдоскоп |

Южнокорейский артист PSY, автор хита Gangnam Style, выпустил два новых клипа. Ролики опубликованы на YouTube-канале исполнителя в среду, 10 мая.

Первая песня называется I LUV IT. В музыкальном видео снялся японский музыкант Пико-Таро, автор песни Pen-Pineapple-Apple-Pen.

Второй ролик — клип на композицию New Face. Видео менее чем за сутки набрали почти по 500 тысяч просмотров.

Оба трека вошли в новый альбом исполнителя, который называется 4x2=8.

PSY получил широкую известность в 2012 году после выхода песни Gangnam Style. Клип на нее собрал около 2,8 миллиарда просмотров. Его второй ролик, Gentleman, преодолел отметку в миллиард просмотров.