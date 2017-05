Калейдоскоп |

Второй полуфинал 62-го Конкурса песни Евровидения состоялся в Международном выставочном центре в Киеве 11 мая 2017 года. Если первый конкурсный день не принёс много ярких выступлений, то второй полуфинал отчасти это компенсировал. Так, зрителям запомнилась Яна Бурческа из Македонии с песней «Dance Alone», с названием которой резко контрастировал её откровенный наряд. И Яна действительно недолго «танцевала одна»: во время подсчёта голосов ей сделал предложение руки и сердца её жених Александр.

