Калейдоскоп |

Второй полуфинал 62-го Конкурса песни Евровидения состоялся в Международном выставочном центре в Киеве 11 мая 2017 года. Если первый конкурсный день не принёс много ярких выступлений, то второй полуфинал отчасти это компенсировал. Так, зрителям запомнилась Яна Бурческа из Македонии с песней «Dance Alone», с названием которой резко контрастировал её откровенный наряд. И Яна действительно недолго «танцевала одна»: во время подсчёта голосов ей сделал предложение руки и сердца её жених Александр.

Мужчина сделал предложение в greenroom-е в присутствии одного из ведущих Евровидения 2017 Тимура Мирошниченко. К слову, девушка беременна.

На Евровидении 2017 участница от Македонии исполнила песню Dance Alone в откровенном наряде, который подчеркнул ее длинные стройные ноги.

Румынский дуэт использовал йодль в композиции, которая так и называлась «Yodel It!». Хорват Жак Хоудек продемонстрировал оперный вокал, а юный ирландец Брендан Мюррей - нежную балладу. Некоторые участники отказались от неизбежного английского языка: венгр Йоци Папай использовал в песне «Origo» венгерский и цыганский, а белорусы Naviband (на фото) спели «Гісторыю майго жыцця» на белорусском языке. Телезрители оценили смелость этих участников.

По результатам голосования из восемнадцати участников в финал «Евровидения 2017» вышли Болгария (участник одного из сезонов «Голоса. Дети» Кристиан Костов), Белоруссия (Naviband), Хорватия (Жак Хоудек), Венгрия (Йоци Папай), Дания (Аня Ниссен), Израиль (Имри Зив), Румыния (Илинка и Алекс Флоря), Норвегия (JOWST и Александер Вальманн), Нидерланды (O'G3NE) и Австрия (Натан Трент).

В финал, который состоится в Киеве 13 мая, вышли 10 участников второго полуфинала. А именно, представители Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. Еще 10 участников финального концерта определились во время первого полуфинала: это Sunstroke Project (Молдова), Дихай (Азербайджан), Деми (Греция), Робин Бенгтссон (Швеция), Сальвадор Собрал (Португалия), Кася Мошь (Польша), Арцвик (Армения), Исайя (Австралия), Ховиг (Кипр) и Бланш (Бельгия).

Шесть исполнителей, в том числе группа O.Torvald, представляющая Украину, выступят сразу в финале.

Ранее в Киеве состоялся первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2017», в котором приняла участие и группа Triana Park из Латвии, которая по итогам голосования в финал не попала.

Финал "Евровидения" пройдет в субботу, 13 мая.

Источник: segodnya.ua