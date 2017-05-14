Калейдоскоп |

В начале следующей недели в Латвии станет немного прохладнее, а в конце недели возможна жара до +27 градусов, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Согласно прогнозам, в начале следующей недели Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, в результате чего в понедельник ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха будет непостоянной, например, в Риге она может достичь +20 градусов, а позже при северном ветре опуститься до +12 градусов.

Во вторник воздух прогреется до +12, +17 градусов, а в ночь на среду, 17 мая, при ясной погоде температура понизится до 0, -2 градусов.

Однако уже в середине недели придет тепло,и в пятницу воздух прогреется до +26 градусов, но возможны грозы. Холоднее будет на морском побережье.

Добавим, в прошлом году температура воздуха в Латвии достигала +25 градусов уже 7-10 мая.

Тем временем как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня в Латвии сохранится солнечная и сухая погода, воздух прогреется до +17, +22 градуса. На побережье будет немного холоднее - воздух прогреется до +11, +16 градусов. Тип погоды второй, благоприятный.

В Риге сегодня также будет солнечно, осадков не ожидается, воздух прогреется до +21 градуса.