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Американские актеры Мелисса Маккарти и Алек Болдуин в новом выпуске шоу Saturday Night Live разыграли любовную сцену пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и президента США Дональда Трампа.

В клипе Спайсер в исполнении Маккарти сначала выступает перед журналистами на пресс-брифинге, после чего едет на самоходной ораторской трибуне к Трампу, которого играет Болдуин. Президент начинает приставать к пресс-секретарю, после чего они целуются.

12 мая Маккарти в образе Спайсера проехала по центру Нью-Йорка, оседлав самоходную ораторскую трибуну.

Маккарти снялась в том числе в таких фильмах, как "Девичник в Вегасе", "Шпион", "Охотники за привидениями", "Копы в юбках", "Тэмми", "Экстази". Алек Болдуин сыграл, в частности, в лентах "Перл-Харбор", "На грани", "Отступники" и "Привычка жениться", а также в сериале "Клерки". Он регулярно пародирует Трампа в выпусках SNL.