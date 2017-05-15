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Трехметрового питона нашли в воскресенье днем во дворе жилого дома на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Возле мусорных баков во дворе дома 62 на Дмитровском шоссе найден трехметровый питон", — сказал собеседник агентства.

По его словам, прибывшие на место ЧП специалисты изъяли рептилию и доставили ее в Московский зоопарк. Сотрудники экстренных служб сейчас выясняют, как питон оказался во дворе жилого дома.

Обычный день Публикация от Nikita Pozdniakov (@pfeiferzeliska) Май 14 2017 в 4:32 PDT

В Московском зоопарке, куда доставили питона, рассказали, что он находится в плохом состоянии. Змею отправят на обследование.

Добавим, в ноябре прошлого года жителю Москвы пришлось воспользоваться молотком, чтобы убить забравшуюся в его квартиру змею. Проверка показала, что рептилия была не ядовитой.